人民币收跌至逾两个半月新低 短期走势仍看监管层意向

路透北京11月18日 - 人民币兑美元即期周三收贬再破6.38元，并创逾两个半月新低，今日中间价亦跌至逾两个月新低。交易员称，今日人民币再度跌至6.38以上的微妙位置，市场在观望走势，情绪偏谨慎，成交仍相对清淡，未来走势仍看监管层意向。

他们指出，9月人民币有两个低点在6.38以上，两个月后回到这个位置，市场在此位置反应谨慎。而大行没明显操作方向，在美指走强的影响之下，人民币未来短期走贬的概率偏大。

“最近成交量不大，市场很薄，价格没有太大的参考意义，...最近CNH上上下下，境内跟着动一动，央行不出来大家就买一买，央行出来就跟着央行走。”一股份行交易员说。

他并指出，市场仍在大的区间内波动，表现很正常，“月底有一只靴子要落地，12月美联储加息数据出来，最近就这两件事有影响。”

另有股份行交易员指出，近日公布的10月结售汇数据可以看到逆差比前两个月减少，原因主要是央行宏观审慎的效果，9月10月人民币汇率并未持续贬值，对市场和企业有一定积极影响，但数据对今日汇市无实质影响。

而境外金融机构直接投资减少也在意料之中。交易员指出，8-9月外管局出了一系列政策限制购汇，并对远掉市场加了风险准备金，这些对市场形成了有效的约束。

外管局公布今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入150.51亿元人民币，较上季度的253.27亿元减少四成。中国境内金融机构对境外直接投资净流出72.96亿元，较上季度净流出141.29亿元缩减近五成。

中国10月银行代客结售汇仍现逆差，10月银行结售汇逆差1,279亿元人民币（等值201亿美元）,但规模大幅缩减，因同期人民币汇率相对稳定。分析人士认为，数据印证中国当前资本外流状况持续好转，未来人民币走势仍受是否纳入SDR（特别提款权）及美联储加息等不确定因素影响，然结售汇状况料逐渐回归正常。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三从七个月高位回落，市场等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期政策会议的记录文件，或进一步强化对下个月升息的预期。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3848。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3849 6.3786 -0.10%

中间价 6.3796 6.374 -0.09%

成交额 159.58亿美元 136亿美元

日内波动幅度(pips) 63 日高6.3794 日低6.3857

今年以来升贬幅度 -2.83%

2005年汇改以来升贬幅度 29.63%

1年期美元/人民币掉期 +1,320

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4169 6.4099

一年期NDF 6.597 6.576

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）