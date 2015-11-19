人民币微收升缩减涨幅 短期料维持区间波动难有方向

路透北京11月19日 - 人民币兑美元即期周四微收升。交易员称，今日中间价小幅走升，凸显央行维稳意图，盘中购汇力道一度遭遇疑似大行打击；但午后干预不强，最终令涨幅收窄，料人民币短期仍将维持区间波动，上下两难。

他们并指出，美元指数回落，促离岸人民币亦现升值，且幅度超过在岸，令两地价差略有收窄。

“尾盘有一些（美元）轧空，央行也不是砸得很多，购汇还是挺猛的，...就看妈妈(央行)怎么想的，顺势而为吧。”一股份行交易员说。

另有外资行交易员指出，昨日有消息称央行收紧境外人民币清算行和参加行跨境融资渠道，如果持续影响离岸现金流，可能会增加离岸汇市波动，进而间接影响在岸，但料影响不会太大。

在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

全球汇市方面，美元周四在亚洲时段回落，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员讲话及联储最新会议记录暗示，升息可能即将到来，这支撑美元触及七个月高位。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3793。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.384 6.3849 0.01%

中间价 6.3791 6.3796 0.01%

成交额 167.32亿美元 159亿美元

日内波动幅度(pips) 95 日高6.3745 日低6.384

今年以来升贬幅度 -2.82%

2005年汇改以来升贬幅度 29.64%

1年期美元/人民币掉期 +1,310

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4114 6.4169

一年期NDF 6.595 6.5975

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）