人民币逆转收跌刷新两个半月低点 贬值预期推升期权波动率

路透北京11月20日 - 人民币兑美元即期>周五小幅收跌，逆转早间升势，收盘并刷新逾两个半月低点。交易员称，美元/人民币期权波动率最近持续上升，显示人民币贬值压力有增无减，且美联储加息预期日渐升温，美元指数反弹，推动人民币汇价最终走弱。

他们并指出，午后购汇需求很旺盛，成交有所放大，6.3850元为监管维稳点位，可见大行结汇维稳举措，若贬值预期持续升温，料加大央行维稳压力。无需怀疑央行维稳决心，短期人民币料难现大幅升贬。

“购汇还是很多，6.3850有压力，大行及时offer，...人民币还是要贬值，但节奏会放慢。”一外资行交易员说。

截止北京时间17:08，美元/人民币六个月平价期权隐含波动率双边报价为3.675/4.125，创近三个月最高；三个月平价期权隐含波动率双边报价为3.50/4.0，虽较昨日有所回落，但仍处于近三个月来高位。

上述交易员并指出，昨日有消息称人民币在SDR（特别提款权）的权重会仅10%左右，但对汇市影响不大，“加入才是正道，加入后的权重影响不大。” 亦有交易员表示，在SDR中人民币10%权重已算多，当前并不具备更多权重条件；而入篮后的市场反应仍取决于央行态度。

了解讨论的知情人士周四对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整SDR货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

全球汇市方面，恐怖主义的魔掌搅动全世界，在人心惶惶之际，汇市对巴黎恐袭事件反应相对冷静，没有随着群魔乱舞。市场仍然对准焦点--美联储就要升息了。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3853。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.385 6.384 -0.02%

中间价 6.378 6.3791 0.02%

成交额 171.58亿美元 167亿美元

日内波动幅度(pips) 87 日高6.378 日低6.3867

今年以来升贬幅度 -2.83%

2005年汇改以来升贬幅度 29.62%

1年期美元/人民币掉期 +1,265

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4123 6.4027

一年期NDF 6.5965 6.5975

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）