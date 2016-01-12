人民币收盘续升 离岸大涨致两地价差大幅收窄但持续性待考

路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期周二收盘续涨，中间价依旧持稳引导市场预期。交易员称，央行大力出手效果明显，连日维稳后市场对人民币贬值幅度的预期略有分化，市场情绪也渐趋谨慎，短期有望企稳，但贬值预期消化仍需较长时间。

他们并指出，得益于监管层大力干预，离岸CNH在监管层引导下大涨，两岸点差迅速收窄甚至短暂倒挂。干预撤出后离岸人民币料将下跌，两地小价差持续性待考。但至少短期内做空人民币将变得更为谨慎。

“差收窄也是情理之中吧，长期来看，两地价差也是要narrow（收窄）的，当然能持续多久就要看央行的力量了。”一外资行交易员称。

另有分析人士指出，当前离岸人民币流动性持续紧张亦不可取，这不利于人民币国际化，同时也会形成两地利率的套利，若资本流动最终影响到境内流动性，导致利率上行，则是得不偿失，关键还是要稳定市场预期。

“今年以来人民币贬值太快，一周近一千点，如果不干预大家就更慌张，会影响市场对人民币的信心。11、12月只是银行间，现在连老百姓都排队去换美金了。”另一外资行交易员称。

离岸人民币兑美元即期连续两日上演“V”字反攻，周二早盘一度涨至6.5660，较上周四创的历史新低反弹近2,000点，与在岸即期利差从前几日的逾千点迅速收敛并一度倒挂。更让投资者目瞪口呆的是，流动性紧张已至“揪心”程度，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周二一度触及纪录高位82%。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一稍晚表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周二在亚洲市场微跌，兑避险货币日圆向逾四个月低点靠拢，因原油价格继续下挫。英镑兑美元接近67个月低点，市场避险情绪较浓，关注周四的英国央行政策会议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5750 6.5822 -0.10%

中间价 6.5628 6.5626 0.00%

成交额 196.22亿美元 253亿美元

日内波动幅度(pips) 95 日高6.5698 日低6.5793

今年以来升贬幅度 -1.24%

2005年汇改以来升贬幅度 25.86%

一年期美元/人民币掉期 +1,208

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.583 6.584

一年期NDF 6.9085 6.93

中国外汇交易中心今日更新的16人民币兑美元参考汇率为6.5766；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）