人民币收跌逾百点子 市场重回理智适应波动新常态

路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期周四收跌逾百点子，中间价则继续碎步小升。交易员称，中间价表现凸显维稳意图，央行并不排斥贬值预期，也会容忍正常波动，但因金融运行仍不够稳定，为防范汇股联动，人民币料难有大贬。

他们并指出，当前客盘购汇需求仍较旺盛，若央行继续放松维稳力度，料短期内汇率将考验6.6元整数关口支撑。离岸CNH因流动性转好，市场交投情绪亦有所恢复，CNH今日再现近500点子跌幅，两地价差倒挂状况消失。

“6.6应该会是比较大的支撑，但onshore（在岸）离6.6太近了，要看央行怎么做。”一外资行交易员说，今天离岸波动较大，香港金管局也在货币市场投放流动性，离岸人民币走跌亦拖累在岸表现。

离岸人民币兑美元即期连续三日大反攻行情周四戛然而止，盘中一度大跌近500点子至6.6140，急跌逾0.7%，与在岸即期价差亦从昨日一度倒挂扩至逾百点；流动性紧张则略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率从昨日的5.935%一路下滑至-0.593%。

“现在大家都很理智，市场不好的时候不能乱来。”一股份行交易员称，“市场正在慢慢适应波动，...今天贬值幅度比较正常，如果一下贬300点你看央行出不出来。”

人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。

全球汇市方面，加元周四跌至2003年4月以来最低，因油价扩大跌幅；印尼卢比在雅加达遭武装人员袭击后下跌。虽然主要货币最初反应相对有限，但市场人士称这可能加重市场上的避险情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5887 6.5750 -0.21%

中间价 6.5616 6.563 0.02%

成交额 172.1亿美元 175亿美元

日内波动幅度(pips) 143 日高6.578 日低6.5923

今年以来升贬幅度 -1.44%

2005年汇改以来升贬幅度 25.62%

一年期美元/人民币掉期 +1,123

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6155 6.5652

一年期NDF 6.9105 6.85

中国外汇交易中心今日更新的16人民币兑美元参考汇率为6.5883；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）