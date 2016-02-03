人民币续窄幅整理微收升 避险需求推升期权隐含波动率

路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期周三在6.58元关口窄幅整理微收升，中间价亦续持稳。交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美元/人民币期权隐含波动率。

他们并表示，在岸连续窄幅横盘也引来部分机构倒量交易，成交维持在较高水平。离岸CNH本周再度走弱，与在岸价差亦拉大到逾600点子水平，海外无本金交割一年期远期外汇一度跌至自2009年3月以来新低6.9735。若价差继续扩大，不排除招来监管干预的可能。

“春节马上到了，央行就放假了，境外投机分子就开始狂欢了。”一股份行交易员称，“他们是不会消停的，可能还会做做港币的。”

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

境内美元/人民币一年期平价期权双边报价为5.325/5.825，6个月期的平价期权报价为5.400/5.900， 较上周一阶段低点均显明显回升。 为限制资本流出，监管层继续强化监管；中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

分析人士认为，“境外购买保险额度受限”的消息给离岸人民币及港股均带来负面冲击，这一政策收紧表明中国资本流出压力增大，中国可能还需采取资本管制措施，而空头潜伏在远期市场伺机反扑。

全球汇市方面，日圆兑美元周三微涨，因油价下跌引发投资者买入避险资产，压低美债收益率(殖利率)跌至10个月低点，并打击了美元的魅力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5793 6.5797 0.01%

中间价 6.5521 6.551 -0.02%

成交额 198.03亿美 148.45亿美元元

日内波动幅度(pips) 47 日高6.578 日低6.5827

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.80%

一年期美元/人民币掉期 +950

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6405 6.63

一年期NDF 6.9525 6.9325

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）