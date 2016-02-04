人民币微收升成交放量 美指下跌缓解贬值压力

路透上海2月4日 - 人民币兑美元即期周四微收升，中间价则因隔夜国际美元.DXY大跌而调升逾百点，创近一个月新高。交易员称，美国经济趋弱加息预期降温小幅缓解人民币贬值预期，然国际资本短期仍倾向流出，监管层是否放开波动还需观察。

他们并表示，今日成交量放大一方面由于今日即期交割日期在春节后，前两日结汇的自营盘在今日重新购汇；另外许多企业也赶在最后一个交易日前购汇，共同将成交量推升至近一月高点。

虽市场对节前人民币持稳看法一致，而人民币期权隐含波动率仍显示人民币走势的不确定性上升；离岸CNH今日回吐部分隔夜涨幅，与在岸价差则仍有300点子水平。

“节前继续稳定吧，春节以后就看央行和国际做空资本怎么博弈了，大家普遍预期节后会放开波动，当然美元下跌还是有助于缓解贬值预期。”一外资行交易员称。

“春节期间不排除有空头狙击的可能性，不过也是要看美元对主要货币的变动情况，如果美元下跌比较厉害，对美元多头来说其实也是有影响。要看大环境。”一股份行交易员称。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

境内美元/人民币一月期平价期权隐含波动率双边报价为3.700/4.900，创下逾两周新高。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四走势仍低迷，此前在海外市场大跌。美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名高官发表讲话，打压了对美国未来升息的预期。

一券商分析人士认为，本轮美元调整或预示着反转，人民币贬值压力正在减弱。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5777 6.5793 0.02%

中间价 6.5419 6.5521 0.16%

成交额 265.33亿美元 198.03亿美元

日内波动幅度(pips) 39 日高6.5751 日低6.579

今年以来升贬幅度 -1.26%

2005年汇改以来升贬幅度 25.85%

一年期美元/人民币掉期 +960

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6095 6.6134

一年期NDF 6.8945 6.887

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5778；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）