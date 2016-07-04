人民币收跌至逾五年半新低 美国假日期间汇市有效波动小

路透上海/北京7月4日 - 人民币兑美元即期周一较上日收盘价小幅收跌至逾五年半新低，CEFTS指数续创新低，中间价则微升。交易员称，今日开盘购汇偏多，但不久后汇价持稳；美国假日期间汇价有效波动较小，交投不活跃。

他们并指出，大行仍在合适点位提供一定的美元流动性，但无意扭转当前人民币跌势；由于汇价涨跌基本跟随国际市场，具备较好的可解释性，市场基本接受当前人民币宽幅波动走势，未见明显恐慌。

“今天是美国假日，G7整体对美元的带动比较小，人民币的有效波动也就在6.6626-6.6631之间，交投就不怎么活跃。”一股份行交易员称。

他并表示，尽管官员们多次发声表示企业和个人应适应人民币波动，运用套期保值等工具；但近期有各种消息称远期购汇有限制，所以做套期保值的企业其实反而有减少。

人民日报海外版周一刊登题为“人民币是负责任的国际货币”文章称，与历史上其他曾经历过由“盯住汇率”制退出的国家过程一样，市场各方未来也必将经历一段逐步适应人民币波动幅度加大的时期。

亦有中资行交易员表示，目前资金流出压力还是有点大的，当然正常的市场也应该接受汇率涨涨跌跌，没必要恐慌，只要是市场行为，没有明显的政策扭曲，大家也都能接受。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数微跌0.17%至94.71；SDR篮子指数微跌至95.61，BIS篮子指数微跌至95.71。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。

全球汇市方面， 澳元反弹，周一开盘时受政治不确定性影响走势不稳；股市和大宗商品市场上涨，因投资者预计全球各央行可能会进一步推出刺激措施以应对英国退欧的影响。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6636 6.6582 -0.08%

中间价 6.6472 6.6496 0.04%

成交额 201.59亿美元 170.59亿美元

日内波动幅度(pips) 120 日低6.667 日高6.655

今年以来升贬幅度 -2.55%

2005年汇改以来升贬幅度 24.20%

一年期美元/人民币掉期 665

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6793 6.679

一年期NDF 6.824 6.8199

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6631；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）