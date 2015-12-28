中国外汇交易中心人民币汇率指数上周续跌 但较2014年仍略升

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海12月28日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.87，较前周续跌0.64%，较2014年底则仍升值0.87%。这也是该数据第四次公布，目前看外汇交易中心是按周发布。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.61和98.93，分别较前周下跌0.66%和0.44%，但较2014年底分别升值1.61%和贬值1.07%。
12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。
分析人士认为，此举意在淡化市场过分关注人民币对美元贬值走势，作为央行管理汇率的新工具，亦可为人民币对美元名义汇率弹性进一步上升提供更多支持。
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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