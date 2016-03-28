人民币汇率三个指数均回升 但波幅明显较美指和人民币兑美元小

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月28日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(25日)的人民币汇率指数为98.16，较前周微升0.11%，较2014年底下跌1.84%；此前该指数出现连续三周下跌，并创出该数据公布来最低水平。不过人民币汇率指数波幅仍相当有限，明显不及美元指数和人民币兑美元。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为99.24和97.55，较前周均回升0.11%，较2014年底则分别贬值0.76和2.45%。
上周人民币兑美元下跌0.66%，结束连三周上升，因当周美元指数出现1.10%的反弹。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.78%，而美元指数累计上涨6.50%。
中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数2月份变动不大，对一篮子货币保持基本稳定，今后人民币中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的特点。分析师指出，这样中间价的可预测性更强，中间价定价更趋透明。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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