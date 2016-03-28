人民币汇率三个指数均回升 但波幅明显较美指和人民币兑美元小

路透上海3月28日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(25日)的人民币汇率指数为98.16，较前周微升0.11%，较2014年底下跌1.84%；此前该指数出现连续三周下跌，并创出该数据公布来最低水平。不过人民币汇率指数波幅仍相当有限，明显不及美元指数和人民币兑美元。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为99.24和97.55，较前周均回升0.11%，较2014年底则分别贬值0.76和2.45%。

上周人民币兑美元下跌0.66%，结束连三周上升，因当周美元指数出现1.10%的反弹。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.78%，而美元指数累计上涨6.50%。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数2月份变动不大，对一篮子货币保持基本稳定，今后人民币中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的特点。分析师指出，这样中间价的可预测性更强，中间价定价更趋透明。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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