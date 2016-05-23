人民币汇率三个篮子指数继续反弹 CFETS指数升至五周新高

路透上海5月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(20日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周续反弹0.38%至97.35，创出五周新高；较2014年底仍下跌2.65%；4月15日当周为97.38。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.67和96.39，较前周分别回升0.57%和0.10%，较2014年底则分别贬值1.33%和3.61%。

上周人民币兑美元跌0.35%，为连三周下跌，而美元指数则回升0.76%，升幅基本较前周的0.77%基本持平；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌5.19%，而美元指数累计上涨5.61%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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