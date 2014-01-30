人民币收创一个月新低作别蛇年

* 人民币即期收创今年以来新低

* 新年首月人民币兑美元累计贬值0.1%

* 春节前夕市场更加清淡

* 市场大致反映购汇实需

路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期周四在清淡交投中收创年内新低。春节前最后一个交易日参与者寥寥，成交额骤降至35亿美元，亦为今年以来最低，日内波动空间也较此前走阔。

交易人士认为，今天的行情大体反映市场实需，是月末、节前的正常市况，并不能反映美联储继续缩减QE规模、或是中国PMI数据不佳的影响，这些还需要节后才能逐步消化。

“到了午盘我估计交易员都走掉一半了，市场比较薄，很容易出现过度波动。”一外资行交易员表示，午盘时结购汇相对早盘稍显均衡，但成交非常少。

对于年后走势，该交易员认为，看样子中间价短期不打算续升，在国际美元走强、国内一季度间贸易保持顺差的情况下，人民币汇率可能围绕6.05-6.06区间继续振荡整理。

中国金融市场将于春节长假期间（1月31日至2月6日）休市，2月7日（下周五）恢复交易。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。

美联储(FED)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

全球市场方面，日圆兑美元周四持坚，守住上日涨幅。昨日投资者追捧日圆，因避险需求重现。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0600 6.0553

-0.08%

中间价 6.1050 6.1073

0.04%

成交额 35亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 81 6.0536 6.0617

2013年来即期升贬值幅度 -0.10%

1年期美元/人民币掉期升水 228

离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日

1年期NDF 6.1225/55 6.119

CNH即期 6.0348/59 6.0293

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/丁琦; 审校 张喜良)

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