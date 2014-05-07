人民币高开低收大幅波动 油盘带动客盘购汇令贬幅扩大

* 人民币即期高开低收全天波动近两百点子

* 多空因素交织，市场谨慎情绪升温

* 油盘带动客盘购汇令贬幅扩大

* 对贸易数据预测存在分歧

路透北京5月7日 - 人民币兑美元即期汇率周三高开低收，全天波动近两百个点子。人民币中间价随国际美元弱势高开，但即期高开后涨势不足百点即现回落，跌幅并于午盘扩大。

交易人士反映，近期人民币快速升值至前期盘整区域后谨慎情绪升温，加之市场对于明天公布的4月贸易数据有不同预测，都使今天的升值出现波折。盘间并有油盘购汇出没痕迹，也对贬幅扩大提供助力。

“有油盘购汇的因素，但今天整体购汇多起来。”一股份行交易主管说。

另一股份行交易员认为，当前市场多空因素交织，美元指数在跌，但明天的贸易数据又估计不太好，感觉今天的购汇要比前两天多。

不过，一家沿海外贸企业财务人士认为，从本周人民币快速上涨而未见明显阻力的市况来看，猜测贸易数据可能较好，才使监管层放开升值空间。

最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。

接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2343 6.2257 -0.14%

中间价 6.1542 6.1565 0.04%

成交额 164亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.36% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 196 6.2181 6.2377

2014年来即期升贬值幅度 -2.89%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDF 6.2220/70 6.21

CNH即期 6.2350/70 6.2203

中国社科院学部委员余永定日前表示，一季度人民币贬值主要是央行干预的结果。从目前看，中国的“双顺差”局面还不会改变。在这种情况下，人民币贬值不会变成一种长期趋势。

中国央行则在一季度货币政策执行报告中强调，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)

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