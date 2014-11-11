人民币收创近一个月低位 国际美元强势使购汇偏多

路透北京11月11日 - 中国人民币兑美元周二收创近一个月新低，中间价(CN)继上日大涨后小幅回落。交易员称国际市场美元走势偏强，使购汇买盘涌出，使人民币于午盘明显走弱，短期仍需密切观察外部环境变化。

“美元指数比较强，后期也得看美元指数情况。”一外资行交易员并总结，外部环境平稳时需要看内部，而外部不稳时还是需要多关注外部情况。

一中资大行交易员也说，今天盘间购汇盘确实较多，“我们也不知道有什么情况，但看着价格一直在走，只能跟着价格去做...有人说美元走势挺强的，可能有一定道理，CNH也是在往上走嘛。”

今天人民币即期收于6.1252元，为10月15日以来最低水平，全天跌幅为56个点子或0.09%，超过中间价0.06%的贬幅。

分析人士并认为，短期而言走势仍不明朗，而年底之前若美元涨势不再强烈，人民币仍有小幅升值的空间，包括圣诞节等带来的外贸订单都会贡献升值力量。

一股份行交易员指出，沪港通本月开闸虽然会带动离岸人民币需求增加，但目前还未在汇价上有所反映。APEC（亚太经合组织）会议前后，人民币汇率一般不会大幅波动，且目前在汇率走势上暂时看不出太多央行想法，预计目前这种横盘的局面可能会持续较长时间。

ING亚洲首席经济学家Tim Condon在研究报告中指出，预计后期人民币中间价仍会持稳，以缓解资金流入导致的人民币升值压力，且即期与中间价的价差还会进一步缩窄。

他并对路透表示，预计年底时人民币兑美元有望小幅升值至6.09，且若离岸CNH汇率与境内的价差扩大、并导致热钱流入或流出，监管层仍会采取相应措施。

全球汇市，美元兑日圆周二涨向七年高点，因冒险意愿上扬，提振日本股市大涨，打击了日圆的魅力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1252 6.1196 -0.09%

中间价 6.1413 6.1377 -0.06%

成交额 169亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.40% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 87 6.1170 6.1257

2014年来即期升贬值幅度 -1.16%

1年期美元/人民币掉期升水1470

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:55

1年期NDF 6.2710/50 6.254

CNH即期 6.1306/26 6.1233

央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

2005年汇改以后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。之后改进为：外汇交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式，得到当日的中间价。（完）

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽)

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