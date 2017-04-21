3月人民币实际与名义有效汇率均创30个月新低--BIS

路透上海4月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低，上月修正后为降0.97%。

3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30个月新低，上月修正后为降0.94%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计跌1.95%，名义有效汇率则累计跌1.59%；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国3月居民消费价格指数（CPI）温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而工业生产者出厂价格指数（PPI）在持续上涨后终于也显出疲态。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数3月大降1.11%至94.04，上月为下降0.48%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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