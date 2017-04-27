人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。

他们并指出，今日稍晚欧洲央行会公布利率决议，市场预计其超宽松政策立场不变；而中国监管层的意思市场已心领神会，预计仍将自觉维持汇率的小区间波动。

“午后中资大行一直在压，不知是结汇的客盘还是妈妈的意思。”一中资行交易员称。

她并表示，近期人民币走势与美元脱离，今晚欧洲央行会公布利率决议，但预计人民币不会脱离区间盘整。

另有中资行交易员称，今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，大家就觉得两方价格会接近；且忌惮监管层的干预，市场自觉将汇价维持在区间之内。

全球汇市方面，美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8922 6.8908 -0.02%

中间价 6.8896 6.8845 -0.07%

成交额 263.7亿美元 289亿美元

日内波动幅度(pips) 76 日低6.8988 日高6.8912

今年以来升贬幅度 0.83%

2005年汇改以来升贬幅度 20.09%

一年期美元/人民币掉期 1221

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9002 6.897

一年期NDF 7.0865 7.082

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8944；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5198、6.1947和8.8821。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）