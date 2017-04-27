人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
他们并指出，今日稍晚欧洲央行会公布利率决议，市场预计其超宽松政策立场不变；而中国监管层的意思市场已心领神会，预计仍将自觉维持汇率的小区间波动。
“午后中资大行一直在压，不知是结汇的客盘还是妈妈的意思。”一中资行交易员称。
她并表示，近期人民币走势与美元脱离，今晚欧洲央行会公布利率决议，但预计人民币不会脱离区间盘整。
另有中资行交易员称，今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，大家就觉得两方价格会接近；且忌惮监管层的干预，市场自觉将汇价维持在区间之内。
全球汇市方面，美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8922 6.8908 -0.02%
中间价 6.8896 6.8845 -0.07%
成交额 263.7亿美元 289亿美元
日内波动幅度(pips) 76 日低6.8988 日高6.8912
今年以来升贬幅度 0.83%
2005年汇改以来升贬幅度 20.09%
一年期美元/人民币掉期 1221
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9002 6.897
一年期NDF 7.0865 7.082
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8944；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5198、6.1947和8.8821。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。