人民币小幅收跌成交大增 美指弱购汇多压低CFETS指数

路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效波动不大，有机构参与倒量放大成交。

他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。

“美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称，“进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。”

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该指数以来的新低。

全球汇市方面，美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退，“但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的中期选举，因此美元也不太可能持续单边下跌。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8858 6.8764 -0.14%

中间价 6.8782 6.8701 -0.12%

成交额 292.64亿美元 216.94亿美元

日内波动幅度(pips) 87 日低6.8872 日高6.8785

今年以来升贬幅度 0.93%

2005年汇改以来升贬幅度 20.20%

一年期美元/人民币掉期 1245

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.87 6.8564

一年期NDF 7.0695 7.0525

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8846；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4735、6.218和8.6466。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）