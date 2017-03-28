人民币小幅收跌成交大增 美指弱购汇多压低CFETS指数

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效波动不大，有机构参与倒量放大成交。
他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。
“美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称，“进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。”
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该指数以来的新低。
全球汇市方面，美元周二持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。
瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退，“但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的中期选举，因此美元也不太可能持续单边下跌。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8858 6.8764 -0.14%
中间价 6.8782 6.8701 -0.12%
成交额 292.64亿美元 216.94亿美元
日内波动幅度(pips) 87 日低6.8872 日高6.8785
今年以来升贬幅度 0.93%
2005年汇改以来升贬幅度 20.20%
一年期美元/人民币掉期 1245
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.87 6.8564
一年期NDF 7.0695 7.0525
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8846；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4735、6.218和8.6466。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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