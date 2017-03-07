人民币收盘小幅下跌 美联储加息预期提振购汇情绪

路透北京3月7日 - 人民币兑美元即期周二收盘小幅下跌，中间价则大幅下调近200点。交易员称，美联储3月加息预期逐渐升温，市场购汇情绪又起，大行则适度提供美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间汇价大行料不会放任市场波动。

他们并指出，如果美联储3月加息，市场可能会猜测今年美元加息三次，年内美元将保持强势，这将对人民币施加不小的压力；而随着市场情绪的变化，自营盘从上周五开始转为做多美元，客盘也转为偏购汇。

“这几天购汇情绪被带起来了，结售汇都是偏向购汇一点。只要央行不管，（美元）汇价就会往上拱一拱。昨天收在6.89多，今天6.9以下就没有人卖。”一中资行交易员称。

另一外资行交易员也指出，即期市场客盘购汇需求小幅上升，自营机构也坐等美联储加息落地；掉期市场看长端掉期到1,300点水平，也可认为未来一年大概还有近2%的贬值空间。

稍早前中国央行公布的2月外汇储备余额重返3万亿美元，结束此前连七月下跌，外管局新闻稿称，随着中国经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力有所缓解，未来外储规模有望波动中趋稳。中国央行营业管理部主任周学东认为，外汇储备是比较珍贵的资源，要慎重使用。

全球汇市方面，美元指数周二在欧洲早盘持稳，在经过两周的上涨后仍然处在12月和1月所及的高点下方。之前两周里，有关美国升息的预期提振美元走升。

美联储将在3月14-15日会议结束时公布会议决定。美联储主席叶伦上周五表示，如果就业和通胀数据强劲，本月加息将是合理的决定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8987 6.8929 -0.08%

中间价 6.8957 6.879 -0.24%

成交额 207.37亿美元 218.42亿美元

日内波动幅度(pips) 86 日低6.9049 日高6.8963

今年以来升贬幅度 0.74%

2005年汇改以来升贬幅度 19.97%

一年期美元/人民币掉期 1325

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8969 6.9016

一年期NDF 7.1137 7.123

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8995；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3029、6.0541和8.4345。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）