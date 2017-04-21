人民币震荡近收平 法国大选投票在即部分头寸离场

路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。

他们并指出，由于前期英国脱欧、美国大选民调均出现明显偏差，因此市场也担忧法国大选民调的准确性。最近三个月人民币汇率双向波动明显分化市场预期，大行针对实需提供的美元流动性压力有限。

“上午大行有些结汇，所以升值了一波；下午来了一波客盘购汇，就对冲掉了。”一中资行交易员表示。

她并表示，最近中间价和市场成交的自觉性来看，即期汇市比较稳，能不能突破区间，主要还是看法国大选等欧洲风险事件，和美国未来加息的频率。

全球汇市方面，欧元周五在欧洲早盘小涨，但仍比本周高点低近0.01美元，投资者已经做好准备迎接周日法国大选的第一轮投票，主要候选人目前难分轩轾，结果难料。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8838 6.8835 0.00%

中间价 6.8823 6.8792 -0.05%

成交额 253.16亿美元 226.81亿美元

日内波动幅度(pips) 71 日低6.885 日高6.8779

今年以来升贬幅度 0.95%

2005年汇改以来升贬幅度 20.23%

一年期美元/人民币掉期 1183

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8839 6.8838

一年期NDF 7.0569 7.0565

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8813；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3843、6.2981和8.8215。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）