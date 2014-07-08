人民币即期小幅收升 预计贸易数据好转激发结汇力道释放

路透北京7月8日 - 中国人民币兑美元即期周二小幅收升，逆转早盘弱势，与中间价走升维持一致。受美元指数回调影响，人民币中间价中止四连贬后小幅回升，交易员称，早间有银联购汇盘出现，推动人民币汇率走低，但午后结汇盘涌出，最终令汇市小幅收涨。

交易员指出，市场预计即将出炉的贸易数据好转，利好人民币走升，午盘后结汇盘纷纷涌出，令早盘弱势逆转，不过仍未能突破6.20元整数关口。

“都预计贸易好转，...结汇盘比上午多了很多。”一外资行交易员称。

交易员并称，虽然大行购汇盘继续坚守6.20元关口，但做多美元的情绪不会太重，因中长期仍看多人民币，新的贸易数据出炉估计会对人民币走升有比较大的支撑。

最近两周以来，人民币即期已经第四次触碰6.20元整数关口，但均被大行购汇盘阻击，终未能真正实现突破，不容忽视的是人民币升值情绪正在集结。

对于即将开始的中美战略经济对话，交易员说，目前看还没有什么影响，相对于往年都会推动人民币升值相比，今年的影响偏弱，这跟央行努力退出汇市日常干预有一定的关系。

中国最新的6月外贸数据将于10日（周四）公布，而9-10日，第六轮中美战略与经济对话将在北京举行。

全球汇市，有关2014年下半年央行决策的展望周二引发主要汇市关注，美元在上周美国公布意外强劲非农就业数据后的上冲动能已消退。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2022 6.2040 0.03%

中间价 6.1626 6.1658 0.05%

成交额 145亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.72% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 68 6.2000 6.2068

2014年来即期升贬值幅度 -2.39%

1年期美元/人民币掉期升水 868

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:28

1年期NDF 6.2450/90 6.2555

CNH即期 6.2033/37 6.2004

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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