人民币即期小幅收升 预计贸易数据好转激发结汇力道释放

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京7月8日 - 中国人民币兑美元即期周二小幅收升，逆转早盘弱势，与中间价走升维持一致。受美元指数回调影响，人民币中间价中止四连贬后小幅回升，交易员称，早间有银联购汇盘出现，推动人民币汇率走低，但午后结汇盘涌出，最终令汇市小幅收涨。
交易员指出，市场预计即将出炉的贸易数据好转，利好人民币走升，午盘后结汇盘纷纷涌出，令早盘弱势逆转，不过仍未能突破6.20元整数关口。
“都预计贸易好转，...结汇盘比上午多了很多。”一外资行交易员称。
交易员并称，虽然大行购汇盘继续坚守6.20元关口，但做多美元的情绪不会太重，因中长期仍看多人民币，新的贸易数据出炉估计会对人民币走升有比较大的支撑。
最近两周以来，人民币即期已经第四次触碰6.20元整数关口，但均被大行购汇盘阻击，终未能真正实现突破，不容忽视的是人民币升值情绪正在集结。
对于即将开始的中美战略经济对话，交易员说，目前看还没有什么影响，相对于往年都会推动人民币升值相比，今年的影响偏弱，这跟央行努力退出汇市日常干预有一定的关系。
中国最新的6月外贸数据将于10日（周四）公布，而9-10日，第六轮中美战略与经济对话将在北京举行。
全球汇市，有关2014年下半年央行决策的展望周二引发主要汇市关注，美元在上周美国公布意外强劲非农就业数据后的上冲动能已消退。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2022 6.2040 0.03%
中间价 6.1626 6.1658 0.05%
成交额 145亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.72% (上限± 日高 日低
2%)
日内波动幅度(pips) 68 6.2000 6.2068
2014年来即期升贬值幅度 -2.39%
1年期美元/人民币掉期升水 868
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:28
1年期NDF 6.2450/90 6.2555
CNH即期 6.2033/37 6.2004
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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