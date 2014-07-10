人民币即期高开低收与中间价背离 仍难破6.2元阻力位

路透北京7月10日 - 中国人民币兑美元即期周四高开低收，而中间价大幅跳涨122个点子，创下三个月半月新高。贸易顺差数据和中间价均提供升值理由，但购汇盘在6.2元附近持续出现，短期汇价仍可能在此强阻力位盘整。

今天10点出炉的数据显示贸易顺差仍处高位，按季度计今年第二季度的贸易顺差站上了历史第三高的位置，正在进行中的中美战略与经济对话以及隔夜美元走低也助推人民币中间价大幅走高，但均未提升人民币做多情绪。

交易员称，盘间大行购汇和石油购汇量较大，认为与近日汇价短暂升破6.2元后，令前期推迟购汇的需求释放出来，短期该阻力位仍需盘整消化。

“这两天中间价虽然涨得多，但整体上还是在6月以来的区间底部振荡。我感觉明天中间价可能会回落一些，不过如果再上涨50个点以上，市场可能就会理解为明显的升值信号了。”一股份行交易员指出。

亦有交易员认为，近两天的中间价涨幅过大，甚至超出做市商预期，其价格干预意味明显，其升值姿态料与中美战略经济论坛的举行有关；但市场方面则基本按供需波动，未有明显的数量干预痕迹。

周小川在第六轮中美战略与经济对话期间称，央行将按照时间表推进利率市场化，两年内应该可以实现。同时，在情况允许时将减少对外汇市场的干预，增加人民币汇率弹性，减少外汇市场干预，但仍然需要采取措施来稳定金融市场。

**贸易数据**

中国海关周四公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。

“外部需求将进一步改善，有利于外贸行业企稳向好，预计下半年中国外贸增长将显着高于上半年。”海关总署发言人郑跃声在数据发布会上表示，但因面临诸多不利条件，中国完成全年7.5%外贸增长目标仍是很艰巨的任务。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，下半年外贸应仍有改善的空间，但很难见到强劲回升势头，人民币汇率大幅贬值升值的空间都不大，更有可能出现温和升值，预计9月底落在6.15，年底落在6.05-6.10区间。

但也有分析师指出，虽然面临诸多不利条件，但基于欧美复苏，下半年中国外贸增长将显着高于上半年，顺差高企将增加人民币升值的压力。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四陷于一周低位附近，美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月会议记录没有给出何时升息的明确暗示，令美元承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2028 6.1999 -0.05%

中间价 6.1443 6.1565 0.20%

成交额 142亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.99% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 114 6.1940 6.2054

2014年来即期升贬值幅度 -2.40%

1年期美元/人民币掉期升水 835

离岸人民币市场,北京时间17:22 今日 上日

1年期NDF 6.2530/70 6.2445

CNH即期 6.2015/40 6.1959

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/黄凯)

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