人民币兑美元收低 市场预期稍有分化

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京10月30日 - 中国人民币兑美元周四收低，结束四连涨。因美联储政策声明提振美元指数走强，人民币中间价今日低开52个点子，指引即期汇价回落。盘间交投保持相对平稳，但预期稍现分化迹象。
“今天预期会反转，可能之后升值不会那么快了。”一中资大行交易员认为，美联储表态偏鹰派将提振美元指数，月末国内客盘又会比较多，加上CNH也随美元走软，短期贬值压力可能偏大。
他说，此前美元指数跌得太厉害，CNH这周前几天也升值也不少，而美联储意外偏鹰派的讲话，可能会让市场态度稍微有些转变。
一股份行交易主管认为，今天即期成交价跟随G7（七国集团）汇率波动而有所贬值，但幅度不算大，盘间也比较平静，但预计人民币后期还会延续走升趋势。
10月以来，人民币即期保持振荡走升态势，载至本周三（10月29日）收盘，即期较上月收盘价累计走升0.46%至6.1112元，市场预期普遍认为在下周APEC(亚太经合组织)会议开幕之前，人民币都有望保持稳中小幅升值的态势。
全球汇市方面，美元周四处于涨势，兑一篮子货币在三周半高点附近交投，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)出乎市场意料地发表偏于强硬政策基调的声明，并暗示对美国经济复苏抱有信心。
美联储周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置
“显着”，展现了对经济前景的信心。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1159 6.1112 -0.08%
中间价 6.1457 6.1405 -0.08%
成交额 167亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.55% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 45 6.1120 6.1165
2014年来即期升贬值幅度 -1.01%
1年期美元/人民币掉期升水 1375
离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日
1年期NDF 6.2370/20 6.2315
CNH即期 6.1199/19 6.116
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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