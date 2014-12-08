人民币收跌逾两百点创四个月新低

路透北京12月8日 - 中国人民币兑美元周一收低逾两百个点子至6.1727元，创四个月以来新低。11月贸易数据创历史新高，但进出口逊色使经济基本面担忧升温；净购汇增多又未见大行结汇予以控制，导致午盘空头止损、汇率迅速走贬。

交易员指出，市场多空信号混杂，使得市场在日内多数时间里波动不多。中间价创出九个月新高似乎意味着监管层仍有持稳意图，但购汇偏多时又没有大行出手结汇，空头急于平盘止损，使尾盘时流动性一度紧张。

“购汇很多，客盘自营都有，（美元）空头也在止损，加上CNH贬值、央行似乎也没有出来出美元，几个因素都指向人民币贬值。”一股份行交易员说。

中国海关早间公布11月创新高的贸易顺差，当月进出口均弱于预期，加之数据显示当月资金外流压力增加，均使交易方向偏向贬值。

“结汇意愿仍然在下降，而购汇意愿在上升。货物贸易资金流入不少，却不一定形成银行间外汇市场的供求，资金流出的需求反而大一些。”广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅说。

不过他认为，短期内资金流出进一步恶化的可能性较小，但这种状况还会维持一段时间。

受内需不振及进口大宗商品价格走低的双重拖累，中国11月进口意外下滑且降幅创3月以来最大；出口增速则重回个位数并远低于市场预期。一增一降使得当月贸易顺差并创下历史新高。

中国海关周一公布数据显示，美元计价11月出口同比增长4.7%，远低于路透调查预期的增8.2%，且增速为七个月最低；进口同比下降6.7%，亦逊于路透预估，且为今年3月以来最大降幅；当月贸易顺差544.7亿美元，同比扩大61.4%。

中国招商银行金融市场部资深交易员张治青认为，在经济下行的过程中，利率政策是核心，中国还不能同时承受降息和贬值的后果。

“汇率政策还是以维稳为主，今天中间价大幅高开也是佐证。从短期趋势看，只要对美元汇率维持在6.16下方，人民币的升值趋势仍没有明显改变，成交价向中间价回归是大概率事件。”他说。

全球汇市方面，美元指数周一开盘在逾五年高点附近交投，上周末在意外强劲的美国就业报告鼓舞下大幅上扬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1727 6.1502 -0.36%

中间价 6.1282 6.1373 0.15%

成交额 170亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.73% (上限±2 日高 日低%)

日内波动幅度(pips) 249 6.1478 6.1727

2014年来即期升贬值幅度 -1.92%

1年期美元/人民币掉期升水 1585

离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日

1年期NDF 6.3030/70 6.284

CNH即期 6.1751/71 6.1589

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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