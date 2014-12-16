人民币微幅收高 外围市场动荡令市场趋于谨慎

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月16日 - 中国人民币兑美元周二微幅收高。最新公布的汇丰11月中国制造业PMI初值跌破荣枯分界线，而昨日国际油价续跌令卢布录得1998年来最大单日
跌幅，均令市场整体情绪趋于谨慎。
交易员称，人民币汇率对外围市场动荡的反应并不剧烈，但近期中国经济数据不佳，市场结汇意愿明显偏低，即使新公布的11月外商直接投资（FDI）数据增逾两成，能转化为结汇的数额却有待观察，预计不会给人民币带来多少升值压力。
“最近市场参与的都比较少，价差一如既往地宽，流动性一直都很差。”一股份行交易主管表示，人民币在6.20元的支撑较强，预计到年底都不太容易跌破。
他并预计，短期人民币或在6.19元附近上下波动，续贬空间有限，在6.17-19区间震荡的可能性更大些。
中国商务部周二公布，11月实际使用外资(FDI)103.6亿美元，同比上升22.2%。1-11月实际使用外资1,062.4亿美元，同比增长0.7%。
受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。
全球汇市方面，日圆兑美元周二触及两周新高，因投资者规避高风险资产，而在俄罗斯央行升息以阻止卢布崩盘之后，卢布实现反弹，该货币是油价下挫的主要受害者。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1903 6.1912 0.01%
中间价 6.1182 6.1152 -0.05%
成交额 159亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.31% (上限± 日高 日低2%)
日内波动幅度(pips) 96 6.1889 6.1985
2014年来即期升贬值幅度 -2.20%
1年期美元/人民币掉期升水 1690
离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日
1年期NDF 6.3080/30 6.306
CNH即期 6.1903/08 6.1987
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)
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