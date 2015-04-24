人民币收涨结售汇基本均衡 美元转弱或促汇率反弹

路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周五收涨，中间价则创逾三个月新高。交易员认为，市场交投清淡，结售汇整体均衡，若美元持续走弱，即期汇率或打破区间并向中间价靠拢，并为进一步推进汇率改革提供条件。

他们并表示，国际美元.DXY回落提振人民币中间价至1月20日以来高位。中间价稳中有升进一步淡化人民币即期汇率的贬值压力；虽然当前各方普遍接受人民币区间横盘的事实，但美元指数创近三周低点，或进一步提振客盘结汇意愿。

“汇率逐步靠近中间价，这是央行希望看到的，央行也比较好出政策。”一股份行交易员表示，“当然短期人民币6.18-6.1850阻力仍明显，而随着客盘结汇的上升以及购汇的减少，人民币偏向小幅升值的概率大些。”

中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，目前中国仅有少量资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。

继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士周五透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。

全球汇市方面，欧元兑疲弱的美元周五触及两周高位，因德国IFO企业景气判断指数升高，且期望财力短缺的希腊在获得新融资方面取得初步进展。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1950 6.1980 0.05%

中间价 6.1241 6.1281 0.07%

成交额 149亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.23% (上限±2 日高 日低

波幅 %)

日内波动幅度(pips) 61 6.1935 6.1996

2015年来即期升贬值幅度 0.15%

1年期美元/人民币掉期升水 1510

离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日

1年期NDF 6.2705/6.2735 6.2765

CNH即期 6.1933/6.195 6.1898

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/曾祥进)

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