人民币收涨结售汇基本均衡 美元转弱或促汇率反弹

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周五收涨，中间价则创逾三个月新高。交易员认为，市场交投清淡，结售汇整体均衡，若美元持续走弱，即期汇率或打破区间并向中间价靠拢，并为进一步推进汇率改革提供条件。
他们并表示，国际美元.DXY回落提振人民币中间价至1月20日以来高位。中间价稳中有升进一步淡化人民币即期汇率的贬值压力；虽然当前各方普遍接受人民币区间横盘的事实，但美元指数创近三周低点，或进一步提振客盘结汇意愿。
“汇率逐步靠近中间价，这是央行希望看到的，央行也比较好出政策。”一股份行交易员表示，“当然短期人民币6.18-6.1850阻力仍明显，而随着客盘结汇的上升以及购汇的减少，人民币偏向小幅升值的概率大些。”
中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，目前中国仅有少量资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。
继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士周五透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。
全球汇市方面，欧元兑疲弱的美元周五触及两周高位，因德国IFO企业景气判断指数升高，且期望财力短缺的希腊在获得新融资方面取得初步进展。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1950 6.1980 0.05%
中间价 6.1241 6.1281 0.07%
成交额 149亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.23% (上限±2 日高 日低
波幅 %)
日内波动幅度(pips) 61 6.1935 6.1996
2015年来即期升贬值幅度 0.15%
1年期美元/人民币掉期升水 1510
离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日
1年期NDF 6.2705/6.2735 6.2765
CNH即期 6.1933/6.195 6.1898
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。