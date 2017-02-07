人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇

背景资料：中国自2014年以来成品油价格调整情况一览
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。
“下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。
她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨，但实际数据反而跌破3万亿，估计实际减少的更多，市场对该数据并不乐观。
“3万亿美元是个心里关口，即便你预料到，但真的发生还会下意识的做出买美元的举动。”她称。
中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降。
根据路透本周对50多名汇市策略师的调查，人民币汇率料将在未来一年跌至近10年低位，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8815 6.8637 -0.26%
中间价 6.8604 6.8606 0.00%
成交额 197.55亿美元 157.32亿美元
日内波动幅度(pips) 220 日低6.884 日高6.862
今年以来升贬幅度 0.99%
2005年汇改以来升贬幅度 20.27%
一年期美元/人民币掉期 1195
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8339 6.8026
一年期NDF 7.0885 7.0683
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8765；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3535、6.1465和8.5579。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/马蓉/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。
路透北京5月25日 - 中国银行业监督管理委员会周四公布，4月末银行业金融机构资产总额231.95万亿元人民币，同比增长13.6%；负债总额213.86万亿元，同比增长13.7%。