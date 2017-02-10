人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
他们并指出，近期离岸人民币资金流动性整体平稳，反而在岸银行间流动性略微偏紧，两地汇价差倒挂继续收窄，预计不久可能结束。
“今天贸易数据出来蛮好的，对冲了部分美元走强的影响。两国领导人通电话之后，人民币也涨了点。不过还是有投资机构在逢低买入。”一外资行交易员称。
中央电视台(CCTV)周五报道称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。
上述外资行交易员并表示，这两天又将有美联储官员出来就美联储加息给出评论，“市场预计3月美国不会加息，但他们可能会挤挤眉毛动动眼睛，影响一下市场情绪，美元可能会再上一点。”
中国海关周一公布以美元计价1月出口同比上升7.9%，进口同比上升16.7%，贸易顺差为513.5亿美元，均高于此次路透预估中值；分析人士称，受春节因素影响，1月数据并不具备代表性，需结合2-3月份数据综合分析。
全球汇市方面，美元兑日圆周五涨至一周半高点。美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。
“近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性，另一方面则来自美国税改的预期。而美元此番飙升则是对后者进展的直接反应。”美银美林首席日本汇市分析师Shusuke Yamada称。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8814 6.8672 -0.21%
中间价 6.8819 6.871 -0.16%
成交额 186.1亿美元 201.91亿美元
日内波动幅度(pips) 110 日低6.884 日高6.873
今年以来升贬幅度 0.99%
2005年汇改以来升贬幅度 20.27%
一年期美元/人民币掉期 1244
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8682 6.8626
一年期NDF 7.115 7.1018
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8799；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3295、6.0467和8.6032。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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