人民币先抑后扬微收升 短期维持区间波动判断仍居多

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京2月13日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价下跌，但午后逆转跌势收盘微升，中间价则下探近四周低点。交易员指出，中间价逼近6.89元关口，区间波动思维反而限制部分客盘购汇积极性，短期走向仍需观察美元指数走势及大行意愿，但短期维持区间波动判断居多。
他们并指出，上周以来离岸CNH和在岸汇价价差倒挂持续收窄，不排除本周重现正价差状况，这可能会小幅提升在岸的贬值压力；但外部不确定性仍较大，这仍会限制投机资金对人民币的贬值押注。
“下午欧元涨了，人民币就升了一些，整体还比较平稳，也没怎么看到大行。”一中资行交易员称，“现在境外隔夜利率也不高了，（美元）买盘就渐渐多了，而境内一直在6.85-6.88的区间，逐渐结束倒挂也很正常。”
她并表示，近期客盘结购汇基本平衡，大额购汇在春节后已经少了很多，与去年同期相比市场已经更趋理性。
中国银行间外汇市场的两位交易人士周一透露，由于有银行在报价时出错，导致今日人民币兑新加坡元中间价与正常价格有较大偏离，并因此对人民币指数也产生了影响。
中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接受国内媒体专访时称，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。
全球汇市方面，美元兑日圆周一涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。
“美日峰会的结果本身不是大力提振美元的因素，但美元继续受到稳健支撑，因市场对特朗普‘大刀阔斧的’税改计划充满期待，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8793 6.8814 0.03%
中间价 6.8898 6.8819 -0.11%
成交额 193.04亿美元 186.1亿美元
日内波动幅度(pips) 160 日低6.891 日高6.875
今年以来升贬幅度 1.02%
2005年汇改以来升贬幅度 20.31%
一年期美元/人民币掉期 1247
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8775 6.8658
一年期NDF 7.108 7.1145
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8797；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3179、6.0586和8.6089。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。