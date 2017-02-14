结汇盘推动人民币收升逾百点 中国通胀数据影响有限

路透上海/北京2月14日 - 人民币兑美元即期周二大幅收升逾百点，中间价反弹脱离四周低点。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，午后有大量结汇盘推升汇价；短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。

他们并指出，由于监管强化企业和个人的结售汇真实性审查，投机需求被明显压制，市场流动性也相对较差，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期均连续回落，也反映市场对汇价走势不确定性担忧持续下降。

“今天卖盘非常多，有客盘有套利盘，大行肯定也有。”一中资行交易员称，“美指没怎么动还一股脑砸（美元）的，估计就是自营了。”

亦有中资行交易员表示，当前监管层对客盘源头管理得比较好，结售汇也比较均衡，短期内难有方向。

中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最大涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨6.9%，路透调查预估中值6.3%。分析人士称，春节因素推升1月CPI，预计2月数据会回落，通胀压力并不大。

离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率最新报6.9/7.3%，在岸同期的平价期权隐含波动率最新报4/4.5%，两地期权波动率较年初均明显下行。

全球汇市方面，美元周二续跌，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职；投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，以期从中获悉美联储升息步伐的线索。

“人们正在等待叶伦的证词，美元也将根据她的讲话，判断能否再度向上测试。”外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8674 6.8793 0.17%

中间价 6.8806 6.8898 0.13%

成交额 175.92亿美元 193.04亿美元

日内波动幅度(pips) 220 日低6.8874 日高6.8654

今年以来升贬幅度 1.20%

2005年汇改以来升贬幅度 20.52%

一年期美元/人民币掉期 1235

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.858 6.8733

一年期NDF 7.082 7.1038

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8717；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3013、6.065和8.6203。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）