人民币震荡微收升 机构结汇盘抵消美元上涨影响

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京2月15日 - 人民币兑美元即期周三震荡微收升，中间价则升逾170点，机构结汇盘抵消美元上涨影响。交易员指出，今早客盘继续偏结汇，而几家机构自营盘亦在关键点位超卖美元，推升市场价；午后欧元走弱推升美元指数，人民币亦回吐部分涨幅。
他们并指出，监管层强化结售汇真实性审查实际减少了部分购汇需求，使得结汇持续偏多，后续可以观察在美元偏弱时是否会释放部分购汇需求，确保汇价基本稳定在6.85-6.90元区间；至于本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。
“市场一度是比较迷茫的，看美指大家的预期都是买（美元），但是有一波砸盘，就不太敢做了。有大行坚定地站在某个位置一直出，也有外资行纯粹空美元的力量，不知是不是境内外套利，”一中资行交易员称。
亦有外资行交易员表示，客盘结汇多了不少，是不是短期行为，还不好判断。
由于人民币和美指同涨，人民币汇率指数出现反弹。路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.20%至94.25；SDR篮子指数升至96.08，BIS篮子指数升至95.56。
全球汇市方面，美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示升息将会加快。
“没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的。”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8672 6.8674 0.00%
中间价 6.8632 6.8806 0.25%
成交额 154亿美元 179.97亿美元
日内波动幅度(pips) 120 日低6.874 日高6.862
今年以来升贬幅度 1.20%
2005年汇改以来升贬幅度 20.52%
一年期美元/人民币掉期 1300
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8564 6.857
一年期NDF 7.0815 7.082
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8682；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2642、6.0053和8.5592。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)
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