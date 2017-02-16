人民币连四日收升至逾三周新高 已成主要货币中第二强

沪深证交所周三两融余额减少7.5亿元 续创近四个月新低
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
他们并表示，从近期的行情来看，人民币兑美元走升，兑一篮子货币也有小幅升值的压力，在主要货币中，人民币已成为第二强货币，仅次于澳元。离在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期亦持续下行，虽然外部美联储加息预期以及美国经济政策不确定性仍较大，但这些似乎并不影响市场对人民币汇率保持基本稳定的判断。
“最近人民币的走势还是有点超出预期，现在相当于主要货币里第二强的货币，仅次于澳元，第三是美元。”一中资行交易员称，“现在的行情基本是在一定限制条件下自发形成的，中国经济数据也不错，人民币对篮子可能还有小幅升值的压力。”
亦有外资行交易员表示，最近客盘结得不少，很好奇客盘从哪来的真金白银结汇。
两地期权波动率近期持续下行，其中离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率最新报6.650/6.900%，在岸同期的平价期权隐含波动率最新报4.075/4.375%。
美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。伴随中国经济企稳回升，国内货币政策有所收紧，以及外汇管制更加严厉，最近几个月人民币的名义有效汇率已经趋于稳定。
全球汇市方面，美元周四中止连续11日涨势，兑欧元、日圆及一篮子货币回落；美元上日触及一个月来高位。
“随着美元在本周上涨，投资者也获利了结。”巴克莱资深外汇策略师Shin Kadota说。从2月初至周二，美元已连续10个交易日上涨。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8585 6.8672 0.13%
中间价 6.8629 6.8632 0.00%
成交额 161.81亿美元 158.42亿美元
日内波动幅度(pips) 184 日低6.8648 日高6.8464
今年以来升贬幅度 1.33%
2005年汇改以来升贬幅度 20.68%
一年期美元/人民币掉期 1290
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8458 6.8411
一年期NDF 7.0745 7.0638
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8618；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2781、6.0187和8.5513。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)
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