人民币收跌逾百点 美元强势两地价差一度大幅收窄

路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。

他们并表示，美指强势打压离岸人民币，两地价差一度缩窄至30点左右；随后离岸疑似受到干预，两地点差再度走阔。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。

“明明知道马上要开会了，大行肯定会砸（美元），没必要跟他对着干。”一中资行交易员表示。

亦有中资行交易员表示，两会临近汇市还是稳定为主，如果这个时候汇价创新高或者创新低吸引话题不合适，把话题还是会让给“改革”方面。

全球汇市方面，美元周三小涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员讲话引发对于本月升息的预期；与此同时，美国总统特朗普在国会发表的讲话并未像一些投资者预期的那样，给出刺激政策的细节。

而纽约联储总裁杜德利以及旧金山联储威廉姆斯的讲话均提升了3月美联储的升息预期，根据FED WATCH 货币市场期货行情现显示，3月升息机率已升至近70%，而周初时仅为约30%或更低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.88 6.8689 -0.16%

中间价 6.8798 6.875 -0.07%

成交额 197.25亿美元 184.14亿美元

日内波动幅度(pips) 92 日低6.8817 日高6.8725

今年以来升贬幅度 1.01%

2005年汇改以来升贬幅度 20.30%

一年期美元/人民币掉期 1360

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8675 6.8568

一年期NDF 7.09 7.07

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8792；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2615、6.0593和8.5084。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）