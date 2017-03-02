美元走强但人民币仅微收跌 “两会”行情料以稳定为主

路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。

他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。

“两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。”

全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会议将分别于本周五（3月3日）和周日（3月5日）在北京开幕。

全球汇市方面，美元周四在七周高点附近波动，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员们的讲话越来越表明，美联储正在认真考虑本月可能加息一事。

“美联储可能在本月升息，除非下周将公布的美国就业数据表现不佳。”大和证券驻东京的汇市策略师Yukio Ishizuki说。CME Group的FedWatch Tool显示，期货交易员目前认为，3月升息的机率为66%，周三为35%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.882 6.88 -0.03%

中间价 6.8809 6.8798 -0.02%

成交额 176.81亿美元 197.25亿美元

日内波动幅度(pips) 76 日低6.8876 日高6.88

今年以来升贬幅度 0.98%

2005年汇改以来升贬幅度 20.26%

一年期美元/人民币掉期 1320

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8774 6.8689

一年期NDF 7.097 7.0873

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8823；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2501、6.0314和8.4557。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）