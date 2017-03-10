人民币小幅收跌 两会期间汇价料难大幅走贬

路透上海/北京3月10日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，中间价略升值。交易员称，客盘购汇需求略偏多，大行继续适度提供美元流动性；昨日离岸CNH市场波动也影响在岸购汇情绪，加上今早中国央行官员继续表达对人民币的信心，且市场对美联储加息已经充分预期，料汇价难大幅走贬。

他们并表示，离岸和在岸价差倒挂状况重新出现，而离岸CNH人民币流动性今日继续偏紧，这也推高了离岸掉期，两地长端掉期点差小幅扩大；重点关注晚间美国非农数据，以此观察后续美联储加息频率。

“今天央行开新闻发布会，境外有维稳的，境内不大看的出来。”一中资行交易员表示，“感觉市场对美联储加息已经充分预期了，美元指数都不一定涨，人民币也不大可能明显贬值了。”

亦有外资行交易员称，美元总体强势，大行也在上面压着。目前是两会敏感期，不看好人民币会持续下跌。

中国央行行长周小川周五在记者会上对人民币仍表现出自信态度，他认为看空人民币是阶段性的，中国经济总体比较健康；他并称，在汇率方面今年中国没有太大变化，执行和监管方面要做的更精细，汇率会更稳定。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均有波动；其中隔夜维持3.16467%；一周期的HIBOR亦大涨超五成至7.01833%。

全球汇市方面，美元兑日圆周五涨至七周高位，投资者等待美国公布就业数据，该数据有可能巩固对美联储下周升息的预期。

“若该数据表现强劲，则将令市场预计美联储今年不仅会升息三次，甚至还可能升息四次，这将推高美元和美债收益率，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司说，“不过一些市场参与者可能会关注收益率上升对股市可能带来的负面影响，所以还很难预测该就业报告的影响。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9157 6.9085 -0.10%

中间价 6.9123 6.9125 0.00%

成交额 230.72亿美元 316.27亿美元

日内波动幅度(pips) 110 日低6.9194 日高6.9084

今年以来升贬幅度 0.49%

2005年汇改以来升贬幅度 19.68%

一年期美元/人民币掉期 1330

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9063 6.9031

一年期NDF 7.1495 7.1528

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9169；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3221、5.9905和8.4058。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）