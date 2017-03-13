人民币小幅收升 本周事件众多汇价料难突破波动区间

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京3月13日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但幅度远小于中间价。交易员称，市场仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，加上当前仍处于“两会”(人大和政协会议)期间，汇价料仍以稳定为主；本周三美联储议息落定后，人民币或有小幅贬值空间。
他们并表示，离岸人民币流动性仍较之前略微收紧，空头操作缺乏空间，使得离岸CNH与在岸汇价仍存超过150点的倒挂，这在某种程度上会缓解人民币贬值压力；除了美联储议息会议外，本周还需关注G20（20国集团）财经首脑会议以及荷兰大选。
“欧元这一波起来，购汇还是蛮强的。美联储加息概率很高，估计美元指数会看到105-106，不过人民币倒不太容易突破前期低点，毕竟央妈已经在准备了。”一中资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，本周美联储加息应该没悬念的，走势上看美元有点利多出尽的样子，但人民币还有小幅贬值的空间。
全球汇市方面，欧元兑美元在周一亚洲交易时段升至一个月高位，之前部分欧洲央行决策者谈到在结束购债计划前升息的可能性。
根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货价格显示，投资者认为美联储本周升息的可能性超过90%。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9092 6.9157 0.09%
中间价 6.8988 6.9123 0.20%
成交额 232.32亿美元 230.72亿美元
日内波动幅度(pips) 66 日低6.9096 日高6.903
今年以来升贬幅度 0.58%
2005年汇改以来升贬幅度 19.79%
一年期美元/人民币掉期 1290
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.896 6.886
一年期NDF 7.129 7.1345
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9062；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3965、6.0293和8.4338。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)
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