人民币小幅收跌成交放量 尾盘疑似受干预贬幅收窄

路透上海3月14日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌成交放量，中间价调降。交易员称，客盘仍有部分实需购汇，大行则适度提供美元流动性；随着美联储加息预期升温，市场做多美元的情绪又起，汇价一度跌破6.92，而在收盘前受到疑似干预，10分钟内涨逾60点，收盘价缩减跌幅。

他们并表示，中国稍早公布的1-2月投资和工业数据均向好，但数据对汇市影响不大；近期人民币汇率CFETS指数再度向去年8月以来的波动区间底部靠近，监管层通过适度调低指数的方式，使得双边汇率整体趋稳，并通过该操作来化解贬值压力。

“市场情绪是被压抑的，（美元）低了就买，大行守着6.92关口，可能不想让人民币跌得太快，收盘前就来了一下。”一中资行交易员称，“上午波幅小有银行来回做，成交量就上去了。”

他并表示，美联储加息概率大，人民币短期压力还挺大的，估计监管层也不会在“两会”后立刻放松维稳。

中国国家统计局周二公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高。

美元周二攀升，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计将很快宣布加息。而荷兰和法国即将迎来大选，且英国启动退欧协商，所有这些事件所带来的政治风险对欧洲货币构成了压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9131 6.9092 -0.06%

中间价 6.9118 6.8988 -0.19%

成交额 299.45亿美元 235.43亿美元

日内波动幅度(pips) 95 日低6.9213 日高6.9118

今年以来升贬幅度 0.53%

2005年汇改以来升贬幅度 19.72%

一年期美元/人民币掉期 1230

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9038 6.8964

一年期NDF 7.1445 7.1273

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9194；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.366、6.0169和8.4173。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）