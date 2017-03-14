人民币小幅收跌成交放量 尾盘疑似受干预贬幅收窄

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月14日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌成交放量，中间价调降。交易员称，客盘仍有部分实需购汇，大行则适度提供美元流动性；随着美联储加息预期升温，市场做多美元的情绪又起，汇价一度跌破6.92，而在收盘前受到疑似干预，10分钟内涨逾60点，收盘价缩减跌幅。
他们并表示，中国稍早公布的1-2月投资和工业数据均向好，但数据对汇市影响不大；近期人民币汇率CFETS指数再度向去年8月以来的波动区间底部靠近，监管层通过适度调低指数的方式，使得双边汇率整体趋稳，并通过该操作来化解贬值压力。
“市场情绪是被压抑的，（美元）低了就买，大行守着6.92关口，可能不想让人民币跌得太快，收盘前就来了一下。”一中资行交易员称，“上午波幅小有银行来回做，成交量就上去了。”
他并表示，美联储加息概率大，人民币短期压力还挺大的，估计监管层也不会在“两会”后立刻放松维稳。
中国国家统计局周二公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高。
美元周二攀升，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计将很快宣布加息。而荷兰和法国即将迎来大选，且英国启动退欧协商，所有这些事件所带来的政治风险对欧洲货币构成了压力。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9131 6.9092 -0.06%
中间价 6.9118 6.8988 -0.19%
成交额 299.45亿美元 235.43亿美元
日内波动幅度(pips) 95 日低6.9213 日高6.9118
今年以来升贬幅度 0.53%
2005年汇改以来升贬幅度 19.72%
一年期美元/人民币掉期 1230
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9038 6.8964
一年期NDF 7.1445 7.1273
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9194；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.366、6.0169和8.4173。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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