人民币随中间价小幅收跌 午后美指反弹扩大汇价跌幅

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价缩量下跌。交易员称，昨日美联储加息后，中国央行亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化和重估中国央行未来的政策走向。午后美元指数反弹，推升市场购汇情绪，带动汇价小幅下跌。
他们并指出，多家机构交易员仍在成都参加外汇交易中心举办的优秀交易员大会，机构人手不足，也是今日成交较少的一个原因。另外今日市场收盘价低于中间价超200点，料会拉低下周一中间价水平，提升部分贬值压力。
“政策真空期，没什么理由令人民币明显贬值的，但升也比较难，购汇需求还在的。”一中资行交易员称。
另外一外资行交易员则认为，近期事件众多，市场可能还没想明白后市该怎么看。上日美联储加息市场已经充分预期，但中国央行提高公开操作市场利率却出乎意料，可能释放出中国央行未来更加鹰派的信号。
美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。
也有分析人士指出，随着美元震荡结束再度上行时，人民币或将面临新一轮的压力，而人民币未在美元调整时反弹，也就缺少了腾挪的空间，反而不利于市场预期的稳定。
全球汇市方面，美元周五在亚洲盘中仍难见起色，美元指数在五周低位附近整理跌幅，且周线料将录得跌幅。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9085 6.8978 -0.15%
中间价 6.8873 6.8862 -0.02%
成交额 158.8亿美元 181.56亿美元
日内波动幅度(pips) 182 日低6.9086 日高6.8904
今年以来升贬幅度 0.59%
2005年汇改以来升贬幅度 19.80%
一年期美元/人民币掉期 1270
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8936 6.8704
一年期NDF 7.113 7.0865
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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