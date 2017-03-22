人民币收升逾百点至近三周新高 美指跌破100缓贬值预期

路透北京/上海3月22日 - 人民币兑美元即期周三收升逾百点至近三周新高，为连三日上涨，但升幅不及中间价。交易员称，美元指数跌破100关口，略缓解人民币贬值预期，今日总体结汇为主；但客盘实需购汇导致近期人民币反弹空间明显小于其他主流货币，短期这种状况料仍延续。

他们并表示，虽然人民币仍有贬值压力，但相较年初已明显缓和，美元/人民币各个期限隐含波动率继续下行，凸显市场对后续人民币走势不确定性担忧持续降低。随着市场对“特朗普行情”逐渐回归理性，美元指数可能短期仍有一定调整空间，但不意味转势。

“感觉大家已经把‘特朗普行情’给玩坏了，当然回归理性也是好事，我还是认为美国经济表现比其他地方要好，所以不能把美指当前的调整看做是方向性的变化。”一外资行交易员称。

此前市场预期美国通过减税和大型基建支出推行的财政刺激举措会提振增长和通胀，但市场越发质疑“特朗普行情”的实际效果。

全球汇市方面，美元兑日圆周三触及四个月低位，随着金融市场重新思索先前推升美元及股市的“特朗普再通胀交易”题材，厌恶风险情绪升温。

“人们意识到特朗普并不能兑现他所有的承诺，甚至可能无法实现多数承诺，市场情绪受此影响，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Alvin Tan称，并指出医保议案投票及FBI调查是投资者的主要忧虑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8871 6.8977 0.15%

中间价 6.8889 6.9071 0.26%

成交额 289.02亿美元 223.42亿美元

日内波动幅度(pips) 126 日低6.8918 日高6.8792

今年以来升贬幅度 0.91%

2005年汇改以来升贬幅度 20.17%

一年期美元/人民币掉期 1320

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.868 6.8702

一年期NDF 7.0765 7.0878

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）