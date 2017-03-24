人民币先跌后升近收平 美指企稳略微提振客盘购汇需求

路透上海/北京3月24日 - 人民币兑美元即期周五先跌后升近收平，中间价则微升至近三周新高。交易员称，美元指数小幅反弹，略微提振客盘购汇需求，大行则适度提供美元流动性，稳定市场需求，短期汇价料延续区间横向波动。

他们并表示，市场愈发质疑美国总统特朗普的政策推行能力，美指或反弹受限；近期银行间资金面受季末MPA(宏观审慎评估)压力而整体偏紧，抵消了此前美联储加息对境内美元/人民币掉期点的回调压力，长端掉期料维持在1,200-1,350点区间波动。

“近期不管是即期还是掉期都是区间波动，上也上不去，下也下不来，估计短期是不会出方向的。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，人民币对篮子贬值，估计近期仍是净购汇格局。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五微涨，摆脱近来所及低点，但投资人聚焦美国总统特朗普与部分共和党人士在新医保法案上摊牌，抑制了美元涨势。

“市场现在的确没有太多事可做，只有等待法案投票，而投票已被推迟。在投票之前，几乎没有太多动力来推动美元朝任何一方前进。”三井住友信托控股的资深市场分析师Ayako Sera说。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8876 6.8875 0.00%

中间价 6.8845 6.8856 0.02%

成交额 252.81亿美元 241.48亿美元

日内波动幅度(pips) 109 日低6.8967 日高6.8858

今年以来升贬幅度 0.90%

2005年汇改以来升贬幅度 20.17%

一年期美元/人民币掉期 1246

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.876 6.8696

一年期NDF 7.0845 7.0618

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8937；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4201、6.1925和8.6013。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）