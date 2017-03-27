人民币收创近一个月新高 美指疲弱料助力波动区间上移

路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。

他们并表示，整体周一人民币升幅不及美元跌幅，因下午有油盘购汇压缩了人民币升值幅度。外部环境有利于人民币实现双向波动，目前客盘购汇冲动仍在，但结汇需求也在逐渐释放，后续结售汇或进一步趋向均衡。除了美国本身因素外，欧洲大选以及欧洲央行可能的紧缩政策，市场避险情绪等均可能对汇市造成影响，汇市仍存较大不确定性。

“大家慢慢接受双向波动，预计结汇也会慢慢出来的，跟着flow（客盘）做呗。”一中资行交易员称。

交易员称，香港离岸人民币周一盘中一度升破6.85关口。

全球汇市方面，美元指数周一跌至四个月低点，美国总统特朗普未能成功推动医保改革法案后，对美国提高公共支出前景的疑虑升高。

“在他的医改立法遭遇挫败后，围绕特朗普政府的担忧重燃。这引发了一轮避险，拖累了美元。”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说，“美元目前没有太多支持，市场将为其进一步下跌做好准备。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8764 6.8876 0.16%

中间价 6.8701 6.8845 0.21%

成交额 216.94亿美元 252.81亿美元

日内波动幅度(pips) 79 日低6.8779 日高6.87

今年以来升贬幅度 1.06%

2005年汇改以来升贬幅度 20.36%

一年期美元/人民币掉期 1235

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8564 6.8719

一年期NDF 7.0425 7.0705

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）