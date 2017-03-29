人民币小幅收跌 机构自营结汇冲抵部分客盘购汇影响

路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市场总体均衡。

他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。

“今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。

他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息；对美元多头而言，若不结汇，将有较高的资金成本。

另有中资行交易员表示，企业和个人都有自己的心理价位，还是延续逢低购汇的思路。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。

美联储副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。大多数决策者预计今年还会至少升息两次。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8897 6.8858 -0.06%

中间价 6.8915 6.8782 -0.19%

成交额 277.61亿美元 292.64亿美元

日内波动幅度(pips) 44 日低6.8938 日高6.8894

今年以来升贬幅度 0.87%

2005年汇改以来升贬幅度 20.13%

一年期美元/人民币掉期 1237.5

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8719 6.8727

一年期NDF 7.079 7.064

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8899；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.44、6.2和8.5456。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）