人民币窄幅整理微收贬 收盘前大行抛美元支撑汇价

路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四微收贬，波动区间狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附近受阻，汇价难以继续下行；尽管日内美指走升，但收盘前大行大量提供美元流动性支撑汇价，人民币仅微收贬7个点。

他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响会逐渐减弱。而4月中国国家主席习近平将访美，且美国将对中国是否是汇率操纵国做出认定，料在此之前汇价将保持稳定。

“今天打的很厉害，收盘前大行大量提供流动性。”一中资行交易员称，“4月会有对中国汇率操纵国的判定，加上习近平4月访美，关键时点汇率都会比较稳定，预计近期的波动会比较小。”

中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。

亦有中资行交易员表示，上午市场价差很小，有多家机构参与倒量。

中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。

全球汇市方面，周四欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。

花旗G10货币策略师Josh O'Byrne表示，“环绕美元的人气消退许多。整体而言我认为大部分投资者仍因为全球需求走强而买进，但要追逐这个题材的时机可能有点晚了。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8905 6.8897 -0.01%

中间价 6.8889 6.8915 0.04%

成交额 232.96亿美元 277.61亿美元

日内波动幅度(pips) 71 日低6.8956 日高6.8885

今年以来升贬幅度 0.86%

2005年汇改以来升贬幅度 20.11%

一年期美元/人民币掉期 1200

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8795 6.8674

一年期NDF 7.083 7.0645

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8928；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4176、6.2036和8.5659。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）