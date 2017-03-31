人民币缩量微收跌 清明小长假临近交投清淡

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收跌，主因美指连续反弹。交易员称，美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥，成交明显缩量。
他们并指出，下周中美元首将举行会晤，在此之前人民币料缺乏调整空间，避免给会晤带来更多负面解读；预计短期美指和人民币都不会有方向，只是美指的弹性大一些，人民币的弹性小一些而已。
“马上过节了，在中国假期而国外没放假的时候，是风险比较大的，虽然现在看市场不太可能大波动。”一外资行交易员称。
亦有中资行交易员称，今日大行在境内掉期长端的卖压突然增加，导致掉期长端下行。即期市场亦有疑似干预，境内外价差一度收窄至50点左右。
中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。另外下周一因清明节中国主要金融市场休市。
全球汇市方面，美元周五小升，有望以近1%的涨幅创下七周来最好单周表现，受惠于欧元下滑和本土经济数据坚挺，与欧元区通胀数据降温形成对比。
“通胀数据令人失望，再加上欧洲央行官员讲话不断打击市场预期，已经使投资人转变了短期内做多欧元的看法。”花旗驻伦敦外汇策略主管Richard Cochinos表示。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8915 6.8905 -0.01%
中间价 6.8993 6.8889 -0.15%
成交额 170.88亿美元 232.96亿美元
日内波动幅度(pips) 142 日低6.9025 日高6.8883
今年以来升贬幅度 0.84%
2005年汇改以来升贬幅度 20.10%
一年期美元/人民币掉期 1170
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8803 6.885
一年期NDF 7.0745 7.0775
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.891；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3621、6.1613和8.5853。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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