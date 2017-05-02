人民币窄幅整理微收升 午后离岸资金收紧两地汇价倒挂

路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。

他们并指出，近期人民币仍缺乏做空机会，离岸人民币流动性小幅收紧，继续抑制离岸做空冲动，午后两地汇价再现明显倒挂；随着港元和美元息差不断拉大，投资者持续在货币市场借入港元，并在即期和远期外汇市场抛售，获取利差，港元或继续偏弱。

“境外一个月掉期又上了，原因你懂的。境内比较稳定，汇价自发的很稳定，结购汇也比较正常。”一中资行交易员称。

北京时间17:03，离岸美元/人民币隔夜掉期报4.50，较上日收盘价涨800%；一月期掉期报282.28，较上日收盘价涨31.29%。

亦有中资行交易员表示，境内汇端仍存在压制，市场压力也不大；可能中美之间对汇价有些默契，不动对大家都有好处，汇价横盘可能还得持续一段时间。

全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一个月高位，受美债收益率飙升所拉抬，此前美国财长努钦对发行超长债可能性发表看法。

“努钦的谈话至少已稳定了长债收益率。”MUFG汇市分析师Lee Hardman指出。“但美元短线仍处于守势。美国近期公布的数据不少令人失望，美联储可能会在本周会议承认这点。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8965 6.8973 0.01%

中间价 6.8956 6.8931 -0.04%

成交额 232.77亿美元 239.12亿美元

日内波动幅度(pips) 33 日低6.8979 日高6.8946

今年以来升贬幅度 0.77%

2005年汇改以来升贬幅度 20.01%

一年期美元/人民币掉期 1252

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.893 6.8976

一年期NDF 7.0955 7.0903

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8973；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5295、6.1505和8.8761。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）