人民币窄幅整理微收升 午后离岸资金收紧两地汇价倒挂

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。
他们并指出，近期人民币仍缺乏做空机会，离岸人民币流动性小幅收紧，继续抑制离岸做空冲动，午后两地汇价再现明显倒挂；随着港元和美元息差不断拉大，投资者持续在货币市场借入港元，并在即期和远期外汇市场抛售，获取利差，港元或继续偏弱。
“境外一个月掉期又上了，原因你懂的。境内比较稳定，汇价自发的很稳定，结购汇也比较正常。”一中资行交易员称。
北京时间17:03，离岸美元/人民币隔夜掉期报4.50，较上日收盘价涨800%；一月期掉期报282.28，较上日收盘价涨31.29%。
亦有中资行交易员表示，境内汇端仍存在压制，市场压力也不大；可能中美之间对汇价有些默契，不动对大家都有好处，汇价横盘可能还得持续一段时间。
全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一个月高位，受美债收益率飙升所拉抬，此前美国财长努钦对发行超长债可能性发表看法。
“努钦的谈话至少已稳定了长债收益率。”MUFG汇市分析师Lee Hardman指出。“但美元短线仍处于守势。美国近期公布的数据不少令人失望，美联储可能会在本周会议承认这点。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8965 6.8973 0.01%
中间价 6.8956 6.8931 -0.04%
成交额 232.77亿美元 239.12亿美元
日内波动幅度(pips) 33 日低6.8979 日高6.8946
今年以来升贬幅度 0.77%
2005年汇改以来升贬幅度 20.01%
一年期美元/人民币掉期 1252
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.893 6.8976
一年期NDF 7.0955 7.0903
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8973；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5295、6.1505和8.8761。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。