人民币缩量微收跌 外储和贸易等数据影响有限

路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。

他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和欧洲央行紧缩政策预期。

“汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相对均衡一些。”

另有外资行交易员表示，近期实需购汇比较多，美元偏弱，监管反而能放松，把之前压制的需求释放出来，但人民币会出现明显下跌可能性也不大。

中国4月以美元计价出口同比增长8.0%，进口同比增长11.9%，均不及市场预期；4月顺差380.48亿美元，好于市场预期。

中国央行周日公布的4月外汇储备环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。

全球汇市方面，欧元周一由法国大选结果带动触及的高位回落，自中间派候选人马克龙两周前赢得法国总统大选第一轮投票以来，欧元上涨约3%，投资人选择获利了结。

“显然(欧元)脱离了隔夜高点，我认为这完全是因为法国大选结果早已在预料之中，”荷兰合作银行的汇市分析师Jane Foley称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9033 6.9 -0.05%

中间价 6.8947 6.8884 -0.09%

成交额 219.13亿美元 271.87亿美元

日内波动幅度(pips) 74 日低6.9064 日高6.899

今年以来升贬幅度 0.67%

2005年汇改以来升贬幅度 19.89%

一年期美元/人民币掉期 1234

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9059 6.9031

一年期NDF 7.102 7.097

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9034；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5823、6.124和8.9627。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）