人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
他们并表示，客盘实需购汇需求仍不少，但自营机构在当前点位继续大额购汇的需求并不明显，除非市场已经选择了方向。如果市场对欧洲央行紧缩预期升温，可能继续缓解人民币的贬值压力。
“虽然美元指数走高，6月市场也预期美国会加息，但是中国境内市场一直有大行在卖，市场就会比较平稳，基本加息了估计汇价也就在6.92-6.95的位置。”一中资行交易员称。
另有中资行交易员表示，市场还是有贬值预期，如果事实和预期相互印证，预期会慢慢加重，当然还需要一个关键事件来推动，才可能脱离这种区间波动。
全球汇市方面，汇市周二重新回到基于增长和货币政策紧缩前景背离的交易模式，美元和欧元兑日圆获得提振。
“市场已经消化了美国6月升息机率有75-80%。在此同时，市场预期(欧洲央行)今年将开始缩减宽松。所以欧元及美元兑日圆应该都会表现不错。”美银美林G10外汇策略分析师Athanasios Vamvakadis指出。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9057 6.9033 -0.03%
中间价 6.9037 6.8947 -0.13%
成交额 269.34亿美元 219.13亿美元
日内波动幅度(pips) 37 日低6.9087 日高6.905
今年以来升贬幅度 0.63%
2005年汇改以来升贬幅度 19.85%
一年期美元/人民币掉期 1265
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9133 6.9081
一年期NDF 7.1155 7.106
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9065；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5329、6.0867和8.9328。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)
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