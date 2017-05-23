人民币微收升但明显弱于中间价 客盘倾向逢低购汇

路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。

他们并表示，欧元逐渐转为强势，美元指数长期拐点渐现，能否企稳还看美国6月加息预期支撑，CFETS人民币汇率指数频创新低，短期仍有一定下行空间。人民币汇率维持低弹性，在岸美元/人民币平价期权隐含波动率已降至8.11汇改前水平。

“市场最近大额购汇比较多，美元/人民币在6.88有强支撑，感觉一接近这个点就会有大量购汇出来。”一中资行交易员称，“不过对于未来美元的走势，市场分歧还是比较大的。”

亦有中资行交易员表示，美元一下来就有人购汇，现在看美元表现越来越不好，这可能会继续缓解人民币的贬值压力。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.17%至92.14；SDR篮子指数微跌至93.34，BIS篮子指数微跌至93.03，三个指数均创下有该数据以来新低。

全球汇市方面，美元指数周二下滑，10年期美国公债收益率处于低位，突显出市场对于特朗普政府刺激经济成长和通胀的承诺不再抱有信心”。

“10年期美债收益率下跌2个基点，造成美元表现不佳，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8897 6.8924 0.04%

中间价 6.8661 6.8673 0.02%

成交额 229.95亿美元 224.64亿美元

日内波动幅度(pips) 60 日低6.8922 日高6.8862

今年以来升贬幅度 0.87%

2005年汇改以来升贬幅度 20.13%

一年期美元/人民币掉期 1234

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8802 6.8799

一年期NDF 7.0703 7.0745

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8905；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7369、6.2069和8.9373。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）