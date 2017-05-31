人民币暴力拉升收创六个半月新高 市场预期分歧明显

路透北京5月31日 - 人民币兑美元即期周三强势收升400点，创2016年11月11日以来新高。交易员称，中资大行不时抛售美元头寸，机构自营盘也有做空美元的交易，加上离岸市场短端利率飙升助推离岸人民币升值，这三个因素共同推升在岸人民币汇率。

本月人民币兑美元则累计升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。

交易员并指出，离岸市场人民币流动性骤然收紧，做空人民币成本大幅抬升，导致离岸CNH大涨至逾六个半月新高，境内市场在大行的压力下亦掉头向下。但人民币是否将转为升势，市场分歧明显，料短期汇价波动将加大。

“我觉得这波央妈制造的升值是为了补涨之前美元指数下行的部分，后市随着美联储加息，人民币压力还是蛮大的。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员认为，此番升值，将是人民币新趋势的开始。

“大行出了一波（美元），自营就跟着出货，大家都是投机力量，看哪边强就往哪边做。”另一中资行交易员称。

汤森路透综合报价显示，CNH香港银行同业隔夜拆借利率周三飙升1,573个基点至21.07933%，CNH银行间隔夜拆借亦大涨1,500个基点至19.50%，均为1月6日以来新高；CNH隔夜掉期隐含利率盘中一度大涨至45.754%。

交易员并指出，人民币兑美元中间价模型调整的影响在上周四周五已经基本消化，对今日市场影响不大。

人民币兑美元中间价模型年内第二次调整，将引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.821 6.861 0.59%

中间价 6.8633 6.8698 0.09%

成交额 158.42亿美元 232.51亿美元

日内波动幅度(pips) 343 日低6.8531 日高6.8188

今年以来升贬幅度 1.88%

2005年汇改以来升贬幅度 21.34%

一年期美元/人民币掉期 995

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7804 6.8234

一年期NDF 6.9965 7.017

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8289；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6336、6.1469和8.7425。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）