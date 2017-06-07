人民币兑美元连三日收升 外储续增有利于汇价稳固

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海/北京6月7日 - 人民币兑美元即期周三连三日收升，与中间价双创近七个月新高。交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始涌现，明显限制了汇价反弹空间；外汇储备连四月增加，料有利于人民币短期的稳固。
他们并表示，日内美指反弹也小幅提振客盘情绪，由于“超级周四”政经事件密集，市场谨慎情绪弥漫，在此之前汇价大波动概率较低；而本轮波动对市场的心理冲击会在后续走势中逐渐显现，结汇需求料会逐渐升温。
“我们这边还是购汇多些，不过也比较平稳。”一中资行交易员称，“从图形上看美元指数最近是往下的，未来还要看加息的情况；现在投机盘既不敢空美元，也不敢空人民币，近期可能减少参与吧。”
他并称，外储向好，可能促进人民币短期的稳固；而人民币这波升值，也可能让6月的外储扩大增幅。
亦有中资行交易员表示，经历这轮波动，相信结汇需求会逐渐出现。
中国央行周三公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240.34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。
全球汇市方面，美元/日圆周三触及七周低位，在英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证这一系列重大事件发生前，交易商保持警惕。
“明天就是被称为‘三重险周四’...充满重大事件的一天，可能让全球市场剧烈震荡。”ING外汇分析师Viraj Patel指出。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.794 6.7968 0.04%
中间价 6.7858 6.7934 0.11%
成交额 233.66亿美元 237.58亿美元
日内波动幅度(pips) 124 日低6.7965 日高6.7841
今年以来升贬幅度 2.29%
2005年汇改以来升贬幅度 21.82%
一年期美元/人民币掉期 1170
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.7729 6.7555
一年期NDF 6.9435 6.9465
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7936；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6579、6.2114和8.7679。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)
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