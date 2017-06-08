人民币兑美元基本收平 交投偏谨慎关注外围市场动向

路透北京/上海6月8日 - 人民币兑美元即期周四基本收平，仅较上日微升2个bp，仍刷新近七个月收盘高点，中间价则结束六连升暂时脱离七个月高点。交易员称，外部投资者对“超级周四”面临的政经事件表现谨慎，波动区间趋窄，但境内客盘仍存较大购汇需求，大行则适度提供美元流动性，短期汇价波动或继续收窄。

他们并表示，从近期监管态度看，也希望人民币略微偏强，应对下周美联储加息和后续缩表预期；虽然反应仍相对滞后，但若美元指数表现仍偏弱，料结汇需求会逐渐释放。中国海关最新公布的5月贸易数据则暂未明显影响汇价。

“感觉企业还是看贬人民币的，要改变他们的预期，人民币还要更多的升值。”一外资行交易员称。

一中资交易员并称，在上一周人民币上涨后，市场比较谨慎，买卖价差缩窄，暂时没有明确的方向，感觉人民币升值趋势性的空间不大，而贬值也没有明显的信号，未来主要看监管信号以及外围市场的影响，尤其关注美联储加息与否以及英国大选等。

他并指出，之前企业手上囤着不少美元，但到目前还没有看到大规模企业出来结汇的迹象。

中国海关周四公布，以美元计价5月出口同比增8.7%，进口同比增14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。

全球汇市方面，英镑周四在两周高位附近持稳，市场预期英国首相特雷莎·梅的保守党将在大选中赢得多数席位，这给英镑带来支撑。与此同时，欧元持稳，等待欧洲央行今日稍晚公布货币政策决定。

“我认为，欧元面临的风险偏向上行，因市场昨日已经消化对(欧洲央行)立场温和的预期。”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，如果欧洲央行维持其通胀预估不变，那么欧元料有买盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7938 6.794 0.00%

中间价 6.793 6.7858 -0.11%

成交额 241亿美元 233.66亿美元

日内波动幅度(pips) 59 日低6.7986 日高6.7927

今年以来升贬幅度 2.29%

2005年汇改以来升贬幅度 21.82%

一年期美元/人民币掉期 1250

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7778 6.774

一年期NDF 6.958 6.9453

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.794；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6447、6.1997和8.8132。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）